ГП "Леса Украины" объявило о начале аукционов по продаже излишков топливной древесины

Государственное предприятие "Леса Украины" начинает продавать излишки запасов – промышленные дрова породы сосна. Участие в торгах могут принять украинские и зарубежные компании.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Отопительный сезон в Украине близится к завершению. Задачу правительства лесоводы успешно выполнили. Благодаря накопленным объемам топливной древесины страна уверенно прошла зиму, имея возможность перейти на альтернативное топливо в случае ударов по энергетике", - отмечают в "Лесах Украины".

В компании добавили, что с приближением завершения отопительного сезона образовался избыток топливной древесины, которую пора распродать и наполнить бюджет страны. Там отмечают, что большая часть созданных "Лесами Украины" запасов – дрова промышленного использования (ПИ).

С прошлого года цена реализации дров ПИ упала со 1350 грн за куб. м до 950 грн. за куб. м. Продукция подавалась на основные, а затем на дополнительные аукционы.

"Но даже при снижении цены на треть украинский рынок пока не готов потребить весь выставленный на торги ресурс", - пишут в "Лесах".

Поэтому "Леса Украины" начинает проводить первые торги с дополнительными сервисами для компаний-нерезидентов. В частности, предлагается доставка со склада и погрузка продукции в железнодорожные вагоны, а также таможенное оформление продукции.

На торги пока выставлены только промышленные дрова породы "сосна". Участие в торгах могут принять украинские и зарубежные компании. Условия для всех равны.

Объем дров ПВ достаточный, чтобы удовлетворить как украинских переработчиков, так и покупателей-нерезидентов.

"Увеличение украинского экспорта – это рост валютных поступлений и отчислений в госбюджет. Почти половина средств по реализации каждого куба древесины попадает в бюджет в виде налогов и сборов", - напомнили в "Лесах Украины".

Напомним, в Украине с осени 2022 года работает государственный интернет-магазин "ДроваЕ", благодаря которому каждый украинец может приобрести себе или своим родным дрова на зиму с доставкой на дом. Он был запущен для прохождения осенне-зимнего периода в 2022-2023 годах.

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