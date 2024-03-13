ДП "Ліси України" оголосило про початок аукціонів з продажу надлишків паливної деревини

Державне підприємство "Ліси України" починає продавати надлишки запасів – промислові дрова породи сосна. Участь в торгах можуть прийняти українські та іноземні компанії.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Опалювальний сезон в Україні наближається до завершення. Задачу уряду лісівники успішно виконали. Завдяки накопиченим обсягам паливної деревини країна впевнено пройшла зиму, маючи можливість перейти на альтернативне паливо у випадку ударів по енергетиці", - зазначають у "Лісах України".

У компанії додали, що з наближенням завершення опалювального сезону утворився надлишок паливної деревини, яку час розпродати та наповнити бюджет країни. Там зазначають, що більша частина створених "Лісами України" запасів – дрова промислового використання (ПВ).

З минулого року ціна реалізації дров ПВ впала з 1350 грн за куб. м до 950 грн за куб. м. Продукція подавалася на основні, а згодом на додаткові аукціони.

"Але навіть за умови зниження ціни на третину український ринок наразі не готовий спожити весь виставлений на торги ресурс", - пишуть у "Лісах".

Тому "Ліси України" починає проводити перші торги з додатковими сервісами для компаній-нерезидентів. Зокрема, пропонується доставка зі складу та завантаження продукції у залізничні вагони, а також митне оформлення продукції.

На торги поки що виставлені лише промислові дрова породи "сосна". Участь в торгах можуть прийняти українські та іноземні компанії. Умови для всіх рівні.

Обсяг дров ПВ достатній, щоб задовольнити як українських переробників, так і покупців-нерезидентів.

"Збільшення українського експорту – це зростання валютних надходжень та відрахувань у держбюджет. Майже половина коштів із реалізації кожного куба деревини потрапляє у бюджет у вигляді податків та зборів", - нагадали у "Лісах України".

Нагадаємо, в Україні з осені 2022 року працює державний інтернет-магазин "ДроваЄ", завдяки якому кожен українець може придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму з доставкою додому. Він був запущений для сталого проходження осінньо-зимового періоду у 2022-2023 роках.

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