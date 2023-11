Hyundai и "Укрэнерго" будут совместно развивать систему передачи электроэнергии

На международной конференции Rebuild Ukraine, глава правления Национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и региональный директор в Европе и Северной Африке Hyundai Engineering & Construction (E&C) Хюнг-Хван Пак подписали меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

Согласно соглашению они начнут изучать возможности развития системы передачи электроэнергии в Украине. Отмечается, что меморандум предусматривает совместное исследование перспектив сотрудничества и определение возможностей участия Hyundai E&C в проектах "Укрэнерго".

По словам Кудрицкого, Мировой бизнес ищет возможности для капиталовложений в Украине и украинская энергетика должна стать ключевой отраслью для успешных инвестиций. Это стратегическое соглашение открывает новые перспективы развития энергетического сектора Украины и укрепления международных партнерств в сфере энергетики.

На саммите G20 южнокорейское правительство уже заявило о готовности выделить 2,3 миллиарда долларов в течение двух лет на восстановление украинской инфраструктуры.

Ранее Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) уже присоединится к проекту послевоенного обновления Украины и подписала соглашение о будущем проекте расширения международного аэропорта Борисполь.

Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. (Hyundai E&C) – крупная строительная компания, основанная в Южной Корее в 1947 году. Hyundai E&C специализируется на строительстве жилых и коммерческих объектов, выполнении проектов строительства атомных и обычных электростанций, а также промышленных предприятий. Кроме того, компания производит строительство нефтяных, газовых и нефтехимических заводов.

В свою очередь, "Укрэнерго" перешло на европейские правила международной торговли электроэнергией. Для этого компания подписала договор с румынским оператором Transelectrica о переходе на единые европейские правила доступа к межгосударственным линиям для экспорта и импорта электроэнергии. Затем "Укрэнерго" провела совместный аукцион по продаже доступа к пропускной способности международных линий передачи электроэнергии для направлений Украина-Румыния и Румыния-Украина.