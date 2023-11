Hyundai та "Укренерго" спільно розвиватимуть систему передачі електроенергії

На міжнародній конференції Rebuild Ukraine, голова правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький та регіональний директор в Європі та Північній Африці Hyundai Engineering & Construction (E&C) Хюнг-Хван Пак підписали меморандум про співпрацю.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Згідно з угодою, вони почнуть вивчати можливості розвитку системи передачі електроенергії в Україні. Зазначається, що меморандум передбачає спільне дослідження перспектив співпраці та визначення можливостей участі компанії Hyundai E&C в проектах "Укренерго".

За словами Кудрицького, Світовий бізнес шукає можливості для капіталовкладень в Україні, і українська енергетика має стати ключовою галуззю для успішних інвестицій. Ця стратегічна угода відкриває нові перспективи для розвитку енергетичного сектору України та зміцнення міжнародних партнерств у сфері енергетики.

На саміті G20 південнокорейський уряд вже заявив про готовність виділити 2,3 мільярди доларів протягом двох років на відновлення української інфраструктури.

Раніше Hyundai Engineering & Construction (Hyundai E&C) вже приєднається до проєкту післявоєнного відновлення України та підписала угоду щодо майбутнього проєкту розширення міжнародного аеропорту Бориспіль.

Додамо, що Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd. (Hyundai E&C) - велика будівельна компанія, заснована в Південній Кореї у 1947 році. Hyundai E&C спеціалізується на будівництві житлових та комерційних об'єктів, виконанні проєктів будівництва атомних та звичайних електростанцій, а також промислових підприємств. Крім того, компанія здійснює будівництво нафтових, газових та нафтохімічних заводів.

В свою чергу, "Укренерго" перейшло на європейські правила міжнародної торгівлі електроенергією. Для цього компанія підписала договір з румунським оператором Transelectrica щодо переходу на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експорту та імпорту електроенергії. Згодом "Укренерго" провела спільний аукціон по продажу доступу до пропускної спроможності міжнародних ліній передачі електроенергії для напрямків Україна-Румунія та Румунія-Україна.