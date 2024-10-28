Из-за ночных атак врага введены аварийные отключения на Сумщине и Полтавщине

Сегодня утром в отдельных районах Сумской и Полтавской областей во избежание перегрузок введены аварийные отключения из-за ночных обстрелов, повредивших энергетические объекты.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Энергетики работают над восстановлением сетей и графики аварийных отключений (ГАО) отменят сразу после завершения ремонтных работ.

По данным на 9.00, потребление электроэнергии снизилось на 3,5% по сравнению с пятницей, что свидетельствует о сокращении энергопотребления. Вчера вечером, 27 октября, зафиксирован суточный максимум потребления, который на 2% ниже, чем в минувшее воскресенье.

Пока энергосистема сбалансирована, но обстрелы усиливают нагрузку на сеть, усложняя подготовку к отопительному сезону.

Энергетики сообщают, что энергосистема остается сбалансированной, но вражеские обстрелы энергетической инфраструктуры приводят к повреждениям, которые затрудняют работу.

Потребителей просят использовать электроэнергию бережливо, особенно в вечернее время с 17:00 до 22:00, чтобы снизить нагрузку на систему.

Для стабилизации ситуации введен импорт электроэнергии из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы общим объемом 4267 МВтч.

Напомним, в течение суток 26 октября из-за боевых действий и обстрелов в ряде регионов Украины зафиксировано обесточивание потребителей и подстанций.