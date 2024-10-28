Через нічні атаки ворога є аварійні відключення на Сумщині та Полтавщині

Сьогодні зранку в окремих районах Сумської та Полтавської областей для уникнення перевантажень введені аварійні відключення через нічні обстріли, що пошкодили енергетичні об'єкти.

Про це повідомили в "Укренерго".

Енергетики працюють над відновленням мереж, і графіки аварійних відключень (ГАВ) скасують відразу після завершення ремонтних робіт.

За даними на 9:00, споживання електроенергії знизилося на 3,5% порівняно з п’ятницею, що свідчить про скорочення енергоспоживання. Вчора ввечері, 27 жовтня, зафіксовано добовий максимум споживання, який на 2% нижчий, ніж минулої неділі.

Наразі енергосистема збалансована, але обстріли посилюють навантаження на мережу, ускладнюючи підготовку до опалювального сезону.

Енергетики повідомляють, що наразі енергосистема залишається збалансованою, але ворожі обстріли енергетичної інфраструктури призводять до пошкоджень, які ускладнюють роботу.

Споживачів просять використовувати електроенергію ощадливо, особливо у вечірній час з 17:00 до 22:00, аби зменшити навантаження на систему.

Для стабілізації ситуації запроваджено імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови загальним обсягом 4 267 МВт•год.

Нагадаємо, протягом доби 26 жовтня через бойові дії та обстріли в низці регіонів України зафіксовано знеструмлення споживачів та підстанцій.