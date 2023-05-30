Из-за обстрелов и непогоды в Украине частично обесточены семь областей

По состоянию на 30 мая генерация электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Дефицита в системе нет, но из-за непогоды обесточены десятки населенных пунктов в Днепропетровской и Запорожской областях.

Об этом сообщили в Минэнерго и отметили, что ночная атака по Киеву не имела последствий для энергетической инфраструктуры Украины.

Из-за постоянных вражеских обстрелов прифронтовых и приграничных территорий без света осталась часть потребителей в Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях. В Донецкой области обесточены 6 населенных пунктов.

Из-за непогоды в Запорожской области без электроснабжения остались 12 населенных пунктов, в Днепропетровской - 31. В сутки удалось вернуть свет для 23,8 тыс. потребителей.

В результате ночной атаки 29 мая энергетическая инфраструктура Украины не получила новых повреждений. Она способна обеспечить потребности потребителей, но в вечерние часы электроэнергию следует экономить.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что на сегодняшний день в энергосистеме Украины наблюдается определенный дефицит электроэнергии, но об отключении потребителей пока речь не идет.