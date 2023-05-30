Через обстріли та негоду в Україні частково знеструмлено сім областей

Станом на 30 травня генерація електроенергії достатня для забезпечення потреб споживачів. Дефіциту в системі немає, але через негоду знеструмлено десятки населених пунктів у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Про це повідомили у Міненерго і зазначили, що нічна атака по Києву не мала наслідків для енергетичної інфраструктури України.

Внаслідок постійних ворожих обстрілів прифронтових та прикордонних територій без світла залишилася частина споживачів у Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Херсонській, Чернігівській областях. У Донецькій області знеструмлено 6 населених пунктів.

Через негоду у Запорізькій області без електропостачання залишилися 12 населених пунктів, у Дніпропетровській - 31. За добу вдалося повернути світло для 23,8 тис. споживачів.

Внаслідок нічної атаки 29 травня енергетична інфраструктура України не зазнала нових пошкоджень. Вона здатна забезпечити потреби споживачів, але у вечірні години електроенергію варто економити.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що на сьогоднішній день в енергосистемі України спостерігається певний дефіцит електроенергії, але про відключення споживачів поки не йдеться.