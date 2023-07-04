Из-за снижения цен на газ в Европе доходы России от продажи топлива могут упасть на половину

По данным аналитиков, низкие цены на газ снизили ожидания по доходам "Газпрома", которые контролируемый Кремлем энергетический гигант получает от продаж в Европу.

Об этом пишет Reuters.

По подсчетам Reuters, падение доходов от экспорта может значительно усилить дефицит российского бюджета, который уже составляет 117% годового плана из-за значительных затрат на поддержку военной кампании Москвы в Украине и санкции Запада по ее экспорту нефти и газа.

Продажи "Газпромом" газа в Европу, когда-то являвшиеся его основным источником поступлений в иностранной валюте, резко упали из-за кризиса в отношениях между Москвой и Западом.

Согласно подсчетам Reuters, экспорт российского газа в Европу по трубам достиг около 12,1 миллиарда кубометров за первое полугодие 2023 года, тогда как за весь 2022 он составил 62 млрд кубометров, что указывает на потенциально серьезное падение в этом году.

Ссылаясь на аналитика Рональда Смита, издание пишет, что в этом году цены на российский газ в Европе в среднем составят 445 долларов за 1000 кубометров, то есть на 385 долларов меньше, чем в 2022 году.

Если Россия сохранит экспорт газа в Турцию на стабильном уровне, он может достигнуть 22 млрд. кубометров в 2023 году, тогда продажи в Европу составят 28 млрд. кубометров. По подсчетам Reuters, это может означать падение европейских доходов до 12,5 миллиарда долларов в этом году с примерно 52 миллиарда долларов в 2022 году.

Напомним, в этом году цены на газ в Европе уже упали на две трети. В прошлом году цены были в четыре раза выше, чем сейчас, и страны были вынуждены восстановить угольную генерацию, чтобы сохранить свет после того, как Россия сократила поставки газа.

Также есть информация о том, что этим летом европейские цены на природный газ могут ненадолго опуститься ниже нуля, если вялый спрос не настигнет растущий избыток голубого топлива.

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