Через зниження цін на газ в Європі доходи Росії від продажу палива можуть впасти на половину

За даними аналітиків, низькі ціни на газ знизили очікування щодо доходів “Газпрому”, які контрольований Кремлем енергетичний гігант отримує від продажів у Європу.

Про це пише Reuters.

За підрахунками Reuters, падіння доходів від експорту може значно посилити дефіцит російського бюджету, який вже становить 117% від річного плану через значні витрати на підтримку військової кампанії Москви в Україні та санкції Заходу щодо її експорту нафти та газу.

Продажі "Газпромом" газу в Європу, які колись були його основним джерелом надходжень в іноземній валюті, різко впали через кризу у відносинах між Москвою та Заходом.

Згідно з підрахунками Reuters, експорт російського газу до Європи по трубах досяг близько 12,1 мільярда кубометрів за перше півріччя 2023 року, тоді як за весь 2022 рік він склав 62 млрд кубометрів, що вказує на потенційно серйозне падіння цього року.

Посилаючись на аналітика Рональда Сміта, видання пише, що цього року ціни на російський газ у Європі в середньому становитимуть 445 доларів за 1000 кубометрів, тобто на 385 доларів менше, ніж у 2022 році.

Якщо Росія збереже експорт газу до Туреччини на стабільному рівні, він може досягти 22 млрд кубометрів у 2023 році, тоді продажі до Європи складуть 28 млрд кубометрів. За підрахунками Reuters, це може означати падіння європейських доходів до 12,5 мільярдів доларів цього року з приблизно 52 мільярдів доларів у 2022 році.

Нагадаємо, цього року ціни на газ у Європі уже впали на дві третини. Минулого року ціни були вчетверо вищими, ніж зараз, і країни були змушені відновити вугільну генерацію, щоб зберегти світло після того, як Росія скоротила постачання газу.

Також за інформацією трейдерів, що цього літа європейські ціни на природний газ можуть ненадовго опуститися нижче нуля, якщо млявий попит не наздожене зростаючий надлишок блакитного палива.

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