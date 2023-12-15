Как Украина выполняет европейские обязательства по энергетике? Дана оценка

Украина прогрессирует в имплементации европейских обязательств в сфере энергетики. Об этом свидетельствует отчет Энергетического сообщества, сообщает Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Отчет содержит оценку того, как Украина выполнила нормы сообщества за период с ноября 2022 по октябрь 2023 года. По пяти основным направлениям есть следующие результаты:

прогресс по кластеру "Энергетические рынки и интеграция" оценен на уровне 69%;

"Декарбонизация энергетического сектора" – 44%;

"Обеспечение энергетической безопасности" – 61%;

"Защита окружающей среды" – 52%;

"Деятельность регуляторных органов" – 76%.

В НКРЭКУ отметили, что Украине удалось добиться ощутимых результатов реформирования рынка электрической энергии и природного газа. Сохранение такого темпа в следующем году будет способствовать, в частности, прогрессу в дальнейшей имплементации европейских правил как предпосылки для вступления Украины в Европейский Союз.

Вступление в ЕС: Украине нужно изменить законы

14 декабря Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, во время переговоров необходимо будет имплементировать более 2700 актов права ЕС.

В целом Украина проанализировала около 28 тыс. актов права блока на соответствие законодательству. По предварительной оценке, более 23 тыс. из них не нуждаются в имплементации во время переговорного процесса, а 1625 актов уже имплементировано.