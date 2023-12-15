Як Україна виконує європейські зобов'язання в енергетиці? Надано оцінку

Україна прогресує в імплементації європейських зобов’язань у сфері енергетики. Про це свідчить звіт Енергетичного співтовариства, повідомляє Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Звіт містить оцінку того, як Україна виконала норми співтовариства за період з листопада 2022 року по жовтень 2023 року. За пʼятьма основними напрямками є такі результати:

прогрес за кластером "Енергетичні ринки та інтеграція" оцінено на рівні 69%;

"Декарбонізація енергетичного сектору" – 44%;

"Забезпечення енергетичної безпеки" – 61%;

"Захист довкілля" – 52%;

"Діяльність регуляторних органів" – 76%.

У НКРЕКП зазначили, що Україні вдалося досягти відчутних результатів реформування ринку електричної енергії та природного газу. Збереження такого темпу наступного року сприятиме, зокрема, прогресу у подальшій імплементації європейських правил як передумови для вступу України до Європейського Союзу.

Вступ у ЄС: Україні потрібно змінити закони

14 грудня Європейська рада ухвалила рішення щодо початку перемовин із Україною про вступ до Євросоюзу.

Як зазначив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, під час перемовин необхідно буде імплементувати понад 2700 актів права ЄС.

Загалом Україна проаналізувала близько 28 тис. актів права блоку на відповідність законодавству. За попередньою оцінкою, понад 23 тис. із них не потребують імплементації під час переговорного процесу, а 1625 актів уже імплементовано.