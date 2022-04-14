Крупнейшие нефтетрейдеры планируют с 15 мая сократить закупки нефти из России — СМИ

Нефтрейдеры планируют следовать формулировке санкций ЕС к исключает "Роснефти" или “Газпромнефти”. Об этом сообщает Reuters.

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Торговые компании сворачивают закупки нефтепродуктов у российской энергетической группы "Роснефть". Такие действия считаются "строго необходимыми" для энергетической безопасности Европы.

В список санкций входит также российская государственная компания "Транснефть", которой принадлежат ключевые порты и трубопроводы. Это дополнительно усложняет для РФ продажу нефтепродуктов.

Trafigura, крупный покупатель российской нефти, заявил агентству, что «полностью соблюдает все применимые санкции» и с 15 мая еще больше сократит объемы торговли.

На днях крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol Group заявил о сокращении объемов торговли нефтью и нефтепродуктами из РФ, а к концу 2022 года он намерен полностью отказаться от сделок с российским энергоносителем.

Напомним, обе палаты Конгресса США 7 апреля одобрили законопроект о запрете импорта нефти, газа, угля и других энергоносителей из России.