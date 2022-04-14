Найбільші нафтотрейдери планують з 15 травня скоротити закупівлю нафти з Росії — ЗМІ

Нафтрейдери планують наслідувати формулювання санкцій ЄС до виключення "Роснафти" або "Газпромнефти". Про це повідомляє Reuters.

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Торгові компанії згортають закупівлю нафтопродуктів у російської енергетичної групи "Роснефть". Такі дії вважаються "необхідними" для енергетичної безпеки Європи.

До списку санкцій входить також російська державна компанія "Транснефть", якій належать ключові порти та трубопроводи. Це додатково ускладнює РФ продаж нафтопродуктів.

Trafigura, великий покупець російської нафти, заявив агентству, що «цілком дотримується всіх застосовних санкцій» і з 15 травня ще більше скоротить обсяги торгівлі.

Днями найбільший незалежний нафтотрейдер Vitol Group заявив про скорочення обсягів торгівлі нафтою та нафтопродуктами з РФ, а до кінця 2022 року він має намір повністю відмовитися від угод із російським енергоносієм.

Нагадаємо, обидві палати Конгресу США 7 квітня схвалили законопроект щодо заборони імпорту нафти, газу, вугілля та інших енергоносіїв із Росії.