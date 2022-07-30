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Категория
Энергетика
Дата публикации

Льготная цена на газ для обеспечения населения горячей водой сохранится до сентября

Льготная цена на газ для обеспечения населения горячей водой сохранится до сентября

Правительство продлило на месяц спецобязательства НАК "Нафтогаз", а именно подконтрольному ей ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", поставлять газ по 7,42 грн/кубометр для горячего водоснабжения до 31 августа включительно.

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Соответствующее постановление №839 опубликовал правительственный портал.

То есть такая цена будет сохранена еще на месяц для производителей тепловой энергии, в том числе управляющих многоэтажками ОСМД, ЖСК, в объемах, необходимых для горячего водоснабжения.

К цене прибавляется тариф на услуги транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощности в сутки вперед.

Согласно постановлению, также до 31 августа включительно продолжаются наложенные на "Нафтогаз Трейдинг" спецобязательства по обеспечению реализации природного газа производителям тепловой энергии, а "Нафтогаз" должен обеспечить поставку газа для этого.

Напомним, ранее Харьковская ТЭЦ-5 заявила о решении остановить работу и законсервировать оборудование из-за увеличения цен на газ дочерней компанией "Нафтогаз" "Нафтогаз-трейдинг".

Причиной такого решения стало то, что компания "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня установила для предприятий топливно-энергетического комплекса новые расценки на фиксированные объемы газа, увеличив их втрое: с 7,9 тыс грн до 29,4 тыс грн за тысячу кубометров горючего. После этого Кабмин наложил указанные спецобязательства на "Нафтогаз"

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан