Льготная цена на газ для обеспечения населения горячей водой сохранится до сентября

Правительство продлило на месяц спецобязательства НАК "Нафтогаз", а именно подконтрольному ей ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг", поставлять газ по 7,42 грн/кубометр для горячего водоснабжения до 31 августа включительно.

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Соответствующее постановление №839 опубликовал правительственный портал.

То есть такая цена будет сохранена еще на месяц для производителей тепловой энергии, в том числе управляющих многоэтажками ОСМД, ЖСК, в объемах, необходимых для горячего водоснабжения.

К цене прибавляется тариф на услуги транспортировки и коэффициент, применяемый при заказе мощности в сутки вперед.

Согласно постановлению, также до 31 августа включительно продолжаются наложенные на "Нафтогаз Трейдинг" спецобязательства по обеспечению реализации природного газа производителям тепловой энергии, а "Нафтогаз" должен обеспечить поставку газа для этого.

Напомним, ранее Харьковская ТЭЦ-5 заявила о решении остановить работу и законсервировать оборудование из-за увеличения цен на газ дочерней компанией "Нафтогаз" "Нафтогаз-трейдинг".

Причиной такого решения стало то, что компания "Нафтогаз Трейдинг" с 1 июня установила для предприятий топливно-энергетического комплекса новые расценки на фиксированные объемы газа, увеличив их втрое: с 7,9 тыс грн до 29,4 тыс грн за тысячу кубометров горючего. После этого Кабмин наложил указанные спецобязательства на "Нафтогаз"

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