Между Украиной и Польшей запустят воздушную линию электропередач. Она не работала с 1991 года

ГП НАЭК "Энергоатом" готовится к запуску воздушной линии, которая через Польшу соединит украинскую и европейскую энергосистемы.

Об этом сообщает пресс-служба ГП "НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что в рамках рабочего визита на одну из украинских АЭС президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, осмотрев состояние подготовки этой линии к эксплуатации, убедился, что свою часть работ компания завершила в полном объеме.

В настоящее время на площадке уже смонтирована часть необходимого оборудования, а соответствующие подразделения "Энергоатома" проводят работы, предшествующие пусконаладочным.

Так что как только свою часть обязательств выполнит и НЭК "Укрэнерго", линию можно будет вводить в эксплуатацию. По оценкам специалистов, работы НЭК может закончить в апреле.

Воздушная линия электропередачи, которая работала еще при СССР, с тех пор, как он распался, была выведена из эксплуатации и с 1991 года не работала. Именно "Энергоатом" поднял вопрос о необходимости ее восстановления, и благодаря активной позиции Министерства энергетики это стало возможным.

"Так мы расширяем свои возможности и укрепляем связь Украины с европейской энергосистемой. Это очень важно в условиях, когда Россия ведет прицельные обстрелы нашей энергетической инфраструктуры", - подчеркнул Петр Котин.

Он добавил, что в перспективе эта линия электропередачи позволит Украине экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС, что будет иметь положительное влияние на развитие отечественной экономики.

Отметим, Украина договорилась с 15 членами Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) о возможности в случае необходимости получать техническую помощь электроэнергией.

Напомним также, что 27 марта операторы ENTSO-E решили увеличить возможность импорта электроэнергии из зоны континентальной Европы в Украину и Молдову до 850 МВт в любое время суток, а 29 марта разрешили увеличение экспорта украинской электроэнергии в Европу в 2,5 раза до 250 МВт с 30 июля.