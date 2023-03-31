Між Україною та Польщею запустять повітряну лінію електропередач. Вона не працювала з 1991 року

ДП "НАЕК "Енергоатом" готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба ДП "НАЕК "Енергоатом".

Зазначається, що в межах робочого візиту на одну з українських АЕС президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, оглянувши стан підготовки цієї лінії до експлуатації, переконався, що свою частину робіт компанія завершила у повному обсязі.

Наразі на майданчику вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи "Енергоатома" проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним.

Тож щойно свою частину зобов'язань виконає і НЕК "Укренерго", лінію можна буде вводити в експлуатацію. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити в квітні.

Повітряна лінія електропередачі, яка працювала ще за СРСР, відтоді як він розпався, була виведена з експлуатації та з 1991 року не працювала. Саме "Енергоатом" порушив питання про необхідність її відновлення, і завдяки активній позиції Міністерства енергетики це стало можливим.

"Так ми розширюємо свої можливості та зміцнюємо зв'язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли Росія веде прицільні обстріли нашої енергетичної інфраструктури", – наголосив Петро Котін.

Він підкреслив, що у перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки.

Зазначимо, Україна домовилася з 15 членами Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) про можливість у разі необхідності отримувати технічну допомогу електроенергією.

Нагадаємо також, що 27 березня оператори ENTSO-E вирішили збільшити можливість імпорту електроенергії із зони континентальної Європи до України та Молдови до 850 МВт у будь-які години доби, а 29 березня дозволили збільшення експорту української електроенергії до Європи в 2,5 рази до 250 МВт з 30 липня.