Минэкономики существенно подняло цену на бензин и снизило на дизтопливо

Министерство экономики Украины опубликовало новые граничные цены на топливо на вторую декаду мая. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Так, на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины" определена средняя стоимость литра дизтоплива (ULSD, 10 ppm), которая составила 35,31 грн (-0,32 грн/л по сравнению с 2 мая). Цена литра бензина А -95 (Gasoline, 10 ppm), соответственно, составила около 33,36 грн (+2,17 грн/л по сравнению со 2 мая).

Напомним, в Министерстве экономики заявили, что по разным логистическим маршрутам на украинский рынок топлива поступит 350-360 тысяч тонн топлива.

Антимонопольный комитет считает противоречивыми данные, получаемые им в течение последних двух недель о ситуации на рынках горючего из общедоступных источников, от потребителей и от органов власти, и решил расследовать происходящее.

Отметим при этом, что в Офисе президента заявили, что объемы импорта топлива "уже фактически соответствуют" темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках, и гражданам следует "сохранять спокойствие, чтобы мы могли спокойно насытить все заправки топливом".