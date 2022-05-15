Мінекономіки суттєво підняло ціну на бензин та знизило на дизпаливо

Міністерство економіки України опублікувало нові граничні ціни на пальне на другу декаду травня. Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

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Так, на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України" визначено середню вартість літра дизпалива (ULSD, 10 ppm), що становить 35,31 грн (-0,32 грн/л порівняно з 2 травня). Ціна літра бензину А-95 (Gasoline, 10 ppm) відповідно склала близько 33,36 грн (+2,17 грн/л порівняно з 2 травня).

Нагадаємо, в Міністерстві економіки заявили, що за різними логістичними маршрутами на український ринок палива надійде 350-360 тисяч тонн палива.

Антимонопольний комітет вважає суперечливими дані, отримані ним протягом останніх двох тижнів щодо ситуації на ринках пального із загальнодоступних джерел, від споживачів та від органів влади, та вирішив розслідувати те, що відбувається.

Зазначимо, що в Офісі президента заявили, що обсяги імпорту палива "вже фактично відповідають" темпам щоденного споживання бензину та дизеля на заправках, і громадянам слід "зберігати спокій, щоб ми могли спокійно наситити всі заправки паливом".