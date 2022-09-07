"Нафтогаз" запустил новую разведывательную скважину в Харьковской области

Группа "Нафтогаз" открыла в Харьковской области новую разведывательную скважину, которая позволит добывать минимум 120 тысяч кубометров газа в сутки.

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Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Новая разведывательная скважина заработала в Харьковской области. Наши специалисты открыли значительную газовую залежь на глубине более 6000 м на месторождении в Харьковском регионе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суточный дебит скважины газа составляет более 120 тыс. кубометров.

Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко добавил, что геолого-геофизическая информация, полученная командой специалистов в результате закладки, бурения и испытания скважины, указывает на перспективность ее промышленного освоения.

В "Нафтогазе" также подчеркнули, что АО "Укргаздобыча" продолжает добывать газ на всех своих объектах, за исключением находящихся вблизи линии столкновения.

Напомним, недавно во Львовской области заработала буровая скважина, обеспечивающая добычу 115 тысяч кубометров газа в сутки, что является высоким показателем для западного региона, где большинство месторождений находятся на завершающей стадии разработки.

А в июле Государственная газодобывающая компаниязапустила в работу новую скважину в Полтавской области, глубиной более 6 тысяч метров.