"Нафтогаз" запустив нову розвідувальну свердловину на Харківщині

Група "Нафтогаз" відкрила у Харківській області нову розвідувальну свердловину, яка дасть можливість видобувати мінімум 120 тисяч кубометрів газу на добу.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

"Нова розвідувальна свердловина запрацювала на Харківщині. Наші фахівці відкрили значний газовий поклад на глибині понад 6000 м на родовищі в Харківському регіоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що добовий дебіт газу свердловини становить більше 120 тис. кубометрів.

Голова правління "Нафтогаз" Юрій Вітренко додав, що геолого-геофізична інформація, що отримана командою спеціалістів в результаті закладання, буріння та випробування свердловини вказує на перспективність промислового освоєння нового покладу.

У "Нафтогазі" також підкреслили, що АТ "Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області запрацювала свердловина, що забезпечує видобуток 115 тисяч кубометрів газу на добу, що є високим показником для західного регіону, де більшість родовищ знаходяться на завершальній стадії розробки.

А у липні Державна газовидобувна компанія запустили в роботу нову свердловину у Полтавській області, глибиною понад 6 тисяч метрів.