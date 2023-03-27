Нефтяной гигант Саудовской Аравии построит нефтеперерабатывающий завод в Китае

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramc подписала соглашение с китайскими партнерами по строительству нефтеперерабатывающего завода на северо-востоке Китая, чтобы удовлетворить растущий спрос КНР на топливо.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что проект в городе Паньцзинь провинции Ляонин станет второй крупной инвестицией Aramco в нефтеперерабатывающую и нефтехимическую промышленность в Китае.

Совместное предприятие Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO) построит и эксплуатирует комплекс, который разместит нефтеперерабатывающий завод производительностью 300 000 баррелей в день и крекинг с годовой производственной мощностью 1,65 миллиона тонн этилена и 2 миллиона тонн параксилола.

Ожидается, что проект обойдется в 83,7 миллиарда юаней (12,2 миллиарда долларов).

По словам Aramco, строительство комплекса начнется во втором квартале после того, как проект получит необходимые административные разрешения.

Ожидается, что завод полностью заработает до 2026 года.

Aramco будет поставлять до 210 000 баррелей сырой нефти в качестве сырья для завода.

Государственная NORINCO Group, китайский производитель военного оборудования, владеет 51% HAPCO, в то время как Aramco и Panjin Xincheng имеют доли 30% и 19% соответственно.

Кроме того, в воскресенье Aramco подписала меморандум о взаимопонимании с южной китайской провинцией Гуандун для изучения сотрудничества в таких секторах как энергетика, финансы, исследования и инновации.

Перед пандемией Aramco подписала еще два первоначальных соглашения по инвестициям в нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия в Китае.

В частности, правительство провинции Чжэцзян планирует инвестировать 9% в Zhejiang Petrochemical Corp, управляющей крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом Китая, который может перерабатывать 800 000 баррелей нефти в сутки.

Другое соглашение подписано с Shandong Energy о поставках сырой нефти и продаже химических продуктов, а также изучении сотрудничества по интегрированному нефтеперерабатывающему и нефтехимическому комплексу в Китае.

Отметим, Saudi Aramco отчиталась о рекордной прибыли в размере 161 миллиарда долларов за 2022 год, что на 46% больше, чем в прошлом году.

Напомним, в настоящее время Китай активно покупает нефть из РФ. Поскольку российская нефть подверглась санкциям и в Китае ее раскупали с большими скидками, Россия опередила Саудовскую Аравию, став крупнейшим поставщиком нефти в Китай за первые два месяца 2023 года.