Нафтовий гігант Саудівської Аравії побудує нафтопереробний завод у Китаї

Національна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramc підписала угоду з китайськими партнерами щодо будівництва нафтопереробного заводу на північному сході Китаю, щоб задовольнити зростаючий попит КНР на паливо.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що проект у місті Паньцзінь провінції Ляонін стане другою великою інвестицією Aramco в нафтопереробну та нафтохімічну промисловість у Китаї.

Спільне підприємство Huajin Aramco Petrochemical Company (HAPCO) побудує та експлуатуватиме комплекс, який розмістить нафтопереробний завод продуктивністю 300 000 барелів на день і крекінг з річною виробничою потужністю 1,65 мільйона тонн етилену та 2 мільйони тонн параксилолу.

Очікується, що проект коштуватиме 83,7 мільярда юанів (12,2 мільярда доларів).

За словами Aramco, будівництво комплексу розпочнеться у другому кварталі після того, як проект отримає необхідні адміністративні дозволи.

Очікується, що завод повністю запрацює до 2026 року.

Aramco постачатиме до 210 000 барелів сирої нафти в якості сировини для заводу.

Державна NORINCO Group, китайський виробник військового обладнання, володіє 51% HAPCO, тоді як Aramco і Panjin Xincheng мають частки 30% і 19% відповідно.

Крім того, у неділю Aramco підписала меморандум про взаєморозуміння з південною китайською провінцією Гуандун для вивчення співпраці в таких секторах, як енергетика, фінанси, дослідження та інновації.

Перед пандемією Aramco підписала ще дві початкові угоди щодо інвестицій у нафтопереробні та нафтохімічні підприємства в Китаї.

Зокрема, уряд провінції Чжецзян планує інвестувати 9% у Zhejiang Petrochemical Corp, яка управляє найбільшим нафтопереробним заводом Китаю, який може переробляти 800 000 барелів нафти на добу.

Інша угода підписана з Shandong Energy про постачання сирої нафти та продаж хімічних продуктів, а також вивчення співпраці щодо інтегрованого нафтопереробного та нафтохімічного комплексу в Китаї.

Зазначимо, Saudi Aramco відзвітувала про рекордний прибуток у розмірі 161 мільярда доларів за 2022 рік, що на 46% більше, ніж у попередньому році.

Нагадаємо, наразі Китай активно купує нафту з РФ. Оскільки російська нафта потрапила під санкції і в Китаї її розкуповували з великими знижками, Росія випередила Саудівську Аравію, ставши найбільшим постачальником нафти в Китай за перші два місяці 2023 року.