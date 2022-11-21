Оккупанты ограничивают доступ МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после обстрелов

Постоянные обстрелы Запорожской АЭС в оккупированном РФ Энергодаре могут стать причиной серьезной ядерной катастрофы. Россияне ограничивают доступ МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после обстрелов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Reuters.

Глава российского государственного агентства по атомной энергетике "Росатом" заявил в понедельник, что обсудил воскресный обстрел ЗАЭС с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и заявил о существовании риска ядерной аварии.

"АЭС находится под угрозой ядерной аварии. Мы всю ночь вели переговоры с МАГАТЭ", - цитирует Интерфакс слова гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева.

Как пишет Reuters, "Росатом" контролирует объект через дочернюю компанию после того, как в октябре президент Владимир Путин приказал России официально захватить ЗАЭС и перевести украинский персонал в российскую организацию. В Киеве говорят, что передача активов – кража.

Команда МАГАТЭ на месте сообщила, что поврежденная инфраструктура включала здание для хранения радиоактивных отходов и хранилищ, системы прудов-охладителей, кабель одного из реакторов и вспомогательные здания.

Команда планирует провести оценку в понедельник, но российский атомный оператор Росэнергоатом сказал, что будут ограничения на то, что команда может проверить.

"Нам повезло, что потенциально серьезного ядерного инцидента не произошло. В следующий раз нам может не повезти", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

На его предложение провести оценку повреждений на Запорожской АЭС советник генерального директора "Росатома" Ренат Карча в комментарии росСМИ заявил: "Если они захотят проверить объект, не имеющий ничего общего с ядерной безопасностью, в доступе будет отказано".

"При этом РФ пытается обвинить в обстрелах Украину. Именно тогда, когда сами же оккупанты и их приспешники не допускают экспертов Международного агентства по атомной энергии к проверке разрушений, пряча таким образом свидетельства своих преступлений", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Напомним, российские войска утром, 20 ноября, обстреляли Запорожскую АЭС, зафиксировано по меньшей мере 12 "прилетов" на площадку станции. Имеются повреждения объектов инфраструктуры ЗАЭС.

Отметим, Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее принял уже третью резолюцию с момента начала войны в Украине, призывая Россию прекратить все действия на украинских ядерных объектах.

При этом МАГАТЭ контактирует по вопросам ЗАЭС только с Украиной. Такое обещание Гросси дал президенту Владимиру Зеленскому.