Окупанти обмежують доступ МАГАТЕ на Запорізьку АЕС після обстрілів

Постійні обстріли Запорізької АЕС в окупованому РФ Енергодарі викликають велике занепокоєння щодо серйозної ядерної катастрофи. Росіяни обмежують доступ МАГАТЕ на Запорізьку АЕС після обстрілів.

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Про це пише Reuters.

Голова російського державного агентства з атомної енергетики "Росатом" заявив у понеділок, що обговорив недільний обстріл ЗАЕС з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) та заявив про існування ризику ядерної аварії.

"АЕС перебуває під загрозою ядерної аварії. Ми всю ніч вели переговори з МАГАТЕ", - цитує Інтерфакс слова гендиректора "Росатома" Олексія Ліхачова.

Як пише Reuters, "Росатом" контролює об’єкт через дочірню компанію після того, як у жовтні президент Володимир Путін наказав Росії офіційно захопити ЗАЕС і перевести український персонал до російської організації. У Києві кажуть, що передача активів є крадіжкою.

Команда МАГАТЕ на місці повідомила, що пошкоджена інфраструктура включала будівлю для зберігання радіоактивних відходів і сховищ, системи ставків-охолоджувачів, кабель до одного з реакторів і міст до іншого реактора та допоміжні будівлі.

Команда планує провести оцінку в понеділок, але російський атомний оператор "Росенергоатом" сказав, що будуть обмеження на те, що команда може перевірити.

"Нам пощастило, що потенційно серйозного ядерного інциденту не сталося. Наступного разу нам може не пощастити", — сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

На його пропозицію провести оцінку пошкоджень на Запорізькій АЕС радник генерального директора "Росатома" Ренат Карчаа в коментарі росЗМІ заявив: "Якщо вони захочуть перевірити об'єкт, який не має нічого спільного з ядерною безпекою, у доступі буде відмовлено".

"При цьому РФ намагається звинуватити в обстрілах Україну. Саме тоді, коли самі ж окупанти і їхні поплічники не допускають експертів Міжнародного агентства з атомної енергії до перевірки руйнувань, ховаючи таким чином свідчення своїх злочинів", - підкреслюють в "Енергоатомі".

Нагадаємо, російські війська вранці, 20 листопада, обстріляли Запорізьку АЕС, зафіксовано щонайменше 12 "прильотів" на майданчик станції. Є пошкодження об’єктів інфраструктури ЗАЕС.

Зазначимо, Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) раніше ухвалила вже третю резолюцію з моменту початку війни в Україні, закликаючи Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах.

При цьому, МАГАТЕ контактує з питань ЗАЕС лише з Україною. Такуиобіцянку Гроссі давипрезедентові Володимиру Зеленському.