Отопительный сезон в Киеве будет сложным: Кличко заявил, что температура в квартирах будет ниже обычной

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил горожан, что предстоящий отопительный сезон для столицы будет сложным. В домах и квартирах киевлян температура воздуха зимой, скорее всего будет ниже, чем во время предыдущих отопительных сезонов.

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Об этом городской голова сообщил в эфире телемарафона.

Мы делаем сейчас все для того, чтобы использовать современные технологии, подготовиться к зиме, но все остальные вопросы лежат в плоскости государства и мы надеемся на своевременную поставку энергоносителей", - сказал Кличко.

Он отметил, что вопрос цены на газ для киевлян также остается актуальным, и какой она будет, Кличко пока не может сказать.

Ранее глава Минрегиона Алексей Чернышов также предупреждал, что украинцев ждет "сверхсложная зима", готовиться к холодам нужно "именно сейчас". Чернышов отметил, что украинцы должны отвыкнуть жить зимой с открытыми окнами и обогревать улицу.

Отметим, Кабмин просчитывает и готовится ко всем возможным сценариям в новом отопительном сезоне. Кабмин передал в собственность "Нафтогаза" шесть ТЭЦ и обязал продавать газ по фиксированной цене.