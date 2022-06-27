Опалювальний сезон у Києві буде складним: Кличко заявив, що температура в квартирах буде нижчою за звичайну

Мер Києва Віталій Кличко попередив містян, що майбутній опалювальний сезон для столиці буде складним. У будинках та квартирах киян температура повітря взимку, швидше за все, буде нижчою, ніж під час попередніх опалювальних сезонів.

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Про це міський голова повідомив у ефірі телемарафону.

"Ми робимо зараз все для того, щоб використати сучасні технології, підготуватися до зими, але всі інші питання лежать у площині держави і ми сподіваємося на своєчасне постачання енергоносіїв", - сказав Кличко.

Він зазначив, що питання ціни на газ для киян також залишається актуальним, і яким вона буде, Кличко поки що не може сказати.

Раніше глава Мінрегіону Олексій Чернишов також попереджав, що на українців чекає "надскладна зима", готуватися до холодів потрібно "саме зараз". Чернишов зазначив, що українці мають відвикнути жити взимку з відчиненими вікнами та обігрівати вулицю.

Зазначимо, Кабмін прораховує і готується до всіх можливих сценаріїв у новому опалювальному сезоні. Кабмін передав у власність "Нафтогазу" шість ТЕЦ та зобов'язав продавати газ за фіксованою ціною.