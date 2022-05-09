Польша поможет обеспечить поставки топлива в Украину

Польша окажет Украине помощь в решении проблемы дефицита энергоресурсов, с которой страна столкнулась из-за военной агрессии России.

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Такое заявление сделала министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи в Варшаве по вопросам энергетической безопасности Украины. Об этом пишет издание WProst.

"Я чрезвычайно благодарна за сегодняшнюю встречу. Она имела не только политическое, но и экспертное значение. Мы говорили, в частности, о топливном кризисе. Мы обсудили, как должны выглядеть транспортные маршруты. Речь идет о поставках из портов Гданьска и Свиноуйсьце", — сказала Свириденко.

Она также отметила о большой готовности правительства Польши помочь Украине в решении топливного кризиса, так как нефтехимическая инфраструктура также стала объектом атак России

Напомним, что в конце апреля Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. В последнюю неделю апреля заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы. В Кабмине объяснили, что проблема возникла из-за вражеских ударов по нефтяной инфраструктуре.