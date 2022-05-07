Дефицит бензина в Украине может затянуться, — Куюн

Сложившееся в Украине нехватка топлива может затянуться, потому что пока нет поставок даже такого количества, которое необходимо хотя бы для оперативного потребления.

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Такое мнение высказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в эфире 24 телеканала.

Эксперт отмечает, что с дизтопливом ситуация значительно лучше, ведь уровень снабжения этим топливом приближается к объемам потребления.

"Поэтому я надеюсь, что в отношении дизтоплива мы сможем за 7-10 дней выйти на режим, что ограничение составит не 10 литров, а хотя бы 20-30. Я надеюсь на такой сценарий", - спрогнозировал Куюн.

Ранее министр экономики Юлия Лапунина сообщила, что правительство намерено решить вопрос с нехваткой топлива путем импорта бензина из Евросоюза, однако с этим также возникли трудности.

Отметим, Кабмин заверяет, что дефицит будет ликвидирован до 8 мая. Но крупные сети АЗС уже ввели ограничения на продажу топлива в одни руки.