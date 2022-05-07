Дефіцит бензину в Україні може затягтися, - Куюн

Нестача палива, що склалася в Україні, може затягтися, тому що поки немає поставок навіть такої кількості, яка необхідна хоча б для оперативного споживання.

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Таку думку висловив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн в ефірі 24 телеканалу.

Експерт зазначає, що з дизпаливом ситуація значно краща, адже рівень постачання цього палив наближається до обсягів споживання.

"Тому я сподіваюся, що щодо дизпалива ми зможемо за 7-10 днів вийти на режим, що обмеження становитиме не 10 літрів, а хоча б 20-30. Я сподіваюся на такий сценарій", - спрогнозував Куюн.

Раніше міністр економіки Юлія Лапуніна повідомила, що уряд має намір вирішити питання з нестачею палива шляхом імпорту бензину з Євросоюзу, однак із цим також виникли труднощі.

Зазначимо, Кабмін запевняє, що дефіцит буде ліквідовано до 8 травня. Але великі мережі АЗС вже запровадили обмеження на продаж палива в одні руки.