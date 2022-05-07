Зеленський зібрав міністрів, щоб вирішити питання з чергами на АЗС

Президент України Володимир Зеленський 7 травня провів нараду з членами уряду та керівництвом силових відомств. Насамперед глава держави запропонував розглянути питання паливної безпеки країни.

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Офіс президента опублікував відео частини наради.

Зеленський зазначив, що тиждень тому вже обговорювалося питання щодо зменшення дефіциту палива. Міністр економіки Юлія Лапуніна повідомила гаранту, що уряд має намір вирішити це питання шляхом імпорту бензину з Євросоюзу, однак із цим також виникли труднощі.

"Європа виявилася не готовою в частині логістики. У нас слабке місце - європейські порти, де утворилися пробки. Ми проситимемо надати зелений коридор Україні в цих портах", - відзвітувала Лапуніна.

Вона також наголосила на необхідності укласти довгострокові контракти та створити накопичення державного резерву палива.

Зазначимо, що Кабмін запевняє, що дефіцит буде ліквідовано до 8 травня. Але великі мережі АЗС вже запровадили обмеження на продаж палива в одні руки.

У свою чергу голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус повідомив, що ситуація з пальним в Україні покращиться з середини травня.