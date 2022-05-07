Зеленский собрал министров, чтобы решить вопрос с очередями на АЗС

Президент Украины Владимир Зеленский 7 мая провел совещание с членами правительства и руководством силовых ведомств. В первую очередь глава государства предложил рассмотреть вопросы топливной безопасности страны.

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Офис президента опубликовал видео части совещания.

Зеленский отметил, что неделю назад уже обсуждался вопрос уменьшения дефицита топлива. Министр экономики Юлия Лапунина сообщила гаранту, что правительство намерено решить этот вопрос путем импорта бензина из Евросоюза, однако с этим также возникли трудности.

"Европа оказалась не готова в части логистики. У нас слабое место – европейские порты, где образовались пробки. Мы будем просить предоставить зеленый коридор Украине в этих портах", — отчиталась Лапунина.

Она также акцентировала на необходимости заключить долгосрочные контракты и создать накопления государственного резерва топлива.

Отметим, Кабмин заверяет, что дефицит будет ликвидирован до 8 мая. Но крупные сети АЗС уже ввели ограничения на продажу топлива в одни руки.

В свою очередь глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус сообщил, что ситуация с горючим в Украине улучшится с середины мая.