Польща допоможе забезпечити постачання палива в Україну

Польща надасть Україні допомогу у вирішенні проблеми дефіциту енергоресурсів, з якою країна зіткнулася через військову агресію Росії.

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Таку заяву зробила Міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі у Варшаві з питань енергетичної безпеки України. Про це пише видання WProst.

"Я надзвичайно вдячна за сьогоднішню зустріч. Вона мала не лише політичне, а й експертне значення. Ми говорили, зокрема, про паливну кризу. Ми обговорили, як мають виглядати транспортні маршрути. Йдеться про постачання з портів Гданська та Свиноуйсьце", — сказала Свиріденко.

Вона також зазначила про велику готовність уряду Польщі допомогти Україні у вирішенні паливної кризи, оскільки нафтохімічна інфраструктура також стала об'єктом атак Росії.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Україна зіткнулася із великим дефіцитом палива на АЗС. В останній тиждень квітня заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби. У Кабміні пояснили, що проблема виникла через ворожі удари по нафтовій інфраструктурі.