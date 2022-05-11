Польша поможет со страховкой бензовозов для ввоза топлива в Украину

Польская государственная корпорация страхования экспортных кредитов будет задействована при страховании транспорта необходимого для ввоза топлива в Украину. Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

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"Первая вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с Министром развития и технологий Польши Вальдемаром Будой обсудила вопросы страхования иностранного транспорта для ввоза горючего на территорию Украины. Польская сторона согласилась задействовать в этом процессе государственную Корпорацию по страхованию экспортных кредитов, которая предложит дополнительные инструменты перестрахования страновых рисков для помощи украинским импортерам нефтепродуктов", - сказано в сообщении.

Согласно ему, такие договоренности позволят снизить стоимость горючего, которая раньше увеличивалась в результате долга перевозчиков получать дополнительное страховое покрытие для въезда в Украину.

Напомним, Польша окажет Украине помощь в решении проблемы дефицита энергоресурсов, с которой страна столкнулась из-за военной агрессии России.

Напомним также, что в конце апреля Украина столкнулась с большим дефицитом топлива на АЗС. В последнюю неделю апреля заправиться бензином А-95 обычным водителям стало почти невозможно. Крупные сети АЗС продавали топливо или по талонам, или вовсе заправляли только экстренные службы. В Кабмине объяснили, что проблема возникла из-за вражеских ударов по нефтяной инфраструктуре.