Польща допоможе зі страхуванням бензовозів для ввезення палива в Україну

Польська державна корпорація страхування експортних кредитів буде задіяна у разі страхування транспорту необхідного для ввезення палива в Україну. Про це повідомляє Міністерство економічного розвитку та торгівлі України.

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"Перша віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко під час зустрічі з Міністром розвитку та технологій Польщі Вальдемаром Будою обговорила питання страхування іноземного транспорту для ввезення пального на територію України. Польська сторона погодилася задіяти у цьому процесі державну Корпорацію зі страхування експортних кредитів, яка запропонує додаткові інструменти перестрахування ризиків для допомоги українським імпортерам нафтопродуктів", - сказано в повідомленні.

Відповідно до нього такі домовленості дозволять знизити вартість пального, яка раніше збільшувалася внаслідок боргу перевізників отримувати додаткове страхове покриття для в'їзду в Україну.

Нагадаємо, Польща надасть Україні допомогу у вирішенні проблеми дефіциту енергоресурсів, з якою країна зіткнулася через військову агресію Росії.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Україна зіткнулася з великим дефіцитом палива на АЗС. В останній тиждень квітня заправитися бензином А-95 звичайним водіям стало майже неможливо. Великі мережі АЗС продавали паливо або по талонах, або заправляли тільки екстрені служби. У Кабміні пояснили, що проблема виникла через ворожі удари по нафтовій інфраструктурі.