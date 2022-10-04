Послы стран-членов ЕС согласовали новые санкции против России, – журналист

Послы стран-членов Европейского союза согласовали новые санкции против России. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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"Послы ЕС наконец-то договорились о новых санкциях против России. Предельная цена на нефть включена", - написал Йозвяк.

Он добавил, что официально решение о новом пакете санкций будет утверждено 5 октября.

EU ambassadors have finally agreed on the new #Russia sanctions. oil price cap included. should be formally adopted tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 4, 2022

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщало, что государства-члены ЕС хотят в течение нескольких недель достичь ограничение цен на российскую нефть, которые должны были войти в восьмой пакет санкций против РФ.

Кроме того, министры финансов стран G7 заявили, что договорились о введении ограничения цены на российскую нефть.

Ограничения на цены планируют ввести в соответствии со сроками начала действия санкций Европейского Союза по экспорту российской нефти, которые вступят в силу 5 декабря.

Страны "Большой семерки" могут ограничить цену на российскую нефть на уровне $40-60 за баррель.