Посли країн-членів ЄС погодили нові санкції проти Росії, - журналіст

Посли країн-членів Європейського союзу погодили нові санкції проти Росії. Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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"Посли ЄС нарешті домовились про нові санкції проти Росії. Гранична ціна на нафту включена", - написав Йозвяк.

Він додав, що офіційно рішення щодо нового пакету санкцій буде затверджено 5 жовтня.

EU ambassadors have finally agreed on the new #Russia sanctions. oil price cap included. should be formally adopted tomorrow. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 4, 2022

Нагадаємо, раніше агенство Bloomberg повідомляло, що держави-члени ЄС хочуть протягом кількох тижнів досягти обмеження цін на російську нафту, які мали увійти до восьмого пакету санкцій проти РФ.

Крім того, міністри фінансів країн G7 заявили, що домовилися про запровадження обмеження ціни на російську нафту.

Обмеження на ціни планують запровадити відповідно до термінів початку дії санкцій Європейського Союзу щодо експорту російської нафти, які набудуть чинності 5 грудня.

Країни "Великої сімки" можуть обмежити ціну на російську нафту на рівні $40-60 за барель.