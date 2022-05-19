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Российские нефтяники сжигают сырье для производства автогаза, - СМИ
Из-за санкций российские нефтяные компании вынуждены увеличить сжигание попутного нефтяного газа, который является сырьем для производства автогаза. Об этом пишет российское издание “Коммерсантъ”.
"Нефтекомпаниям РФ придется резко увеличить сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) на факелах, существенно превысив нормативы и рискуя получить десятки миллиардов рублей штрафов. Обычно ПНГ служит для производства сжиженных углеводородных газов (СУГ), но их экспорт из России почти остановился в результате военного конфликта на Украине", — пишет издание.
"Коммерстантъ" также ознакомился с обращением руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина от 16 мая к главе российского Минприроды Александру Козлову о проблемах профицита попутного нефтяного газа, который производится в процессе добычи нефти.
В письме говорится, что ПНГ служит сырьем для производства сжиженных углеводородных газов, но их экспорт прекратился из-за войны с Украиной: с февраля из-за закрытия границы с Украиной остановились поставки в Венгрию, Молдавию и Румынию, а из-за санкций — и транзит через Белоруссию в Польшу и Прибалтику.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Объемы автогаза были перераспределены на внутренний рынок, из-за чего произошло резкое снижение цены на 40%. В результате, произошло затоваривание и снижение загрузки заводов по переработке ПНГ.
В условиях ограничений на экспорт нефтекомпании вынуждены направлять большие объемы ПНГ на промысловые факелы. Но закон допускает сжигание только 5% от добычи. При сверхнормативном сжигании применяются повышающие коэффициенты штрафов — 25 и 100, а также взимается компенсация вреда атмосферному воздуху.
Напомним, ЕС готовит шестой пакет санкций против России в связи с войной, которую эта страна развязала против Украины. Еврокомиссия предложила поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в страны ЕС, поскольку поступления от такой торговли являются одним из ключевых источников пополнения российского бюджета, что позволяет стране-агрессору продолжать войну против Украины.
Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия. Она готова его поддержать за 18 млрд евро инвестиций.
В свою очередь США готовы ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы снизить зависимость от российской нефти.