Российские нефтяники сжигают сырье для производства автогаза, - СМИ

Из-за санкций российские нефтяные компании вынуждены увеличить сжигание попутного нефтяного газа, который является сырьем для производства автогаза. Об этом пишет российское издание “Коммерсантъ”.

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"Нефтекомпаниям РФ придется резко увеличить сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) на факелах, существенно превысив нормативы и рискуя получить десятки миллиардов рублей штрафов. Обычно ПНГ служит для производства сжиженных углеводородных газов (СУГ), но их экспорт из России почти остановился в результате военного конфликта на Украине", — пишет издание.

"Коммерстантъ" также ознакомился с обращением руководителя Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина от 16 мая к главе российского Минприроды Александру Козлову о проблемах профицита попутного нефтяного газа, который производится в процессе добычи нефти.

В письме говорится, что ПНГ служит сырьем для производства сжиженных углеводородных газов, но их экспорт прекратился из-за войны с Украиной: с февраля из-за закрытия границы с Украиной остановились поставки в Венгрию, Молдавию и Румынию, а из-за санкций — и транзит через Белоруссию в Польшу и Прибалтику.

Объемы автогаза были перераспределены на внутренний рынок, из-за чего произошло резкое снижение цены на 40%. В результате, произошло затоваривание и снижение загрузки заводов по переработке ПНГ.

В условиях ограничений на экспорт нефтекомпании вынуждены направлять большие объемы ПНГ на промысловые факелы. Но закон допускает сжигание только 5% от добычи. При сверхнормативном сжигании применяются повышающие коэффициенты штрафов — 25 и 100, а также взимается компенсация вреда атмосферному воздуху.

Напомним, ЕС готовит шестой пакет санкций против России в связи с войной, которую эта страна развязала против Украины. Еврокомиссия предложила поэтапное введение эмбарго на импорт российской нефти в страны ЕС, поскольку поступления от такой торговли являются одним из ключевых источников пополнения российского бюджета, что позволяет стране-агрессору продолжать войну против Украины.

Планы ЕС ввести нефтяное эмбарго по отношению к России в настоящее время блокирует только Венгрия. Она готова его поддержать за 18 млрд евро инвестиций.

В свою очередь США готовы ослабить санкции против Венесуэлы, чтобы снизить зависимость от российской нефти.