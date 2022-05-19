Російські нафтовики спалюють сировину для виробництва автогазу, - ЗМІ

Через санкції російські нафтові компанії змушені збільшити спалювання попутного нафтового газу, що є сировиною для виробництва автогазу. Про це пише російське видання "Комерсант".

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"Нафтокомпаніям РФ доведеться різко збільшити спалювання попутного нафтового газу (ПНГ) на смолоскипах, істотно перевищивши нормативи і ризикуючи отримати десятки мільярдів рублів штрафів. Зазвичай ПНГ служить для виробництва зріджених вуглеводневих газів (ЗВГ), але їхній експорт з Росії майже зупинився внаслідок військового конфлікту в Україні", - пише видання.

"Комерстант" також ознайомився зі зверненням керівника Російського союзу промисловців і підприємців Олександра Шохіна від 16 травня до голови російського Мінприроди Олександра Козлова про проблеми профіциту попутного нафтового газу, який виробляється в процесі видобутку нафти.

У листі йдеться, що ПНГ служить сировиною для виробництва зріджених вуглеводневих газів, але їхній експорт припинився через війну з Україною: з лютого через закриття кордону з Україною зупинилися поставки до Угорщини, Молдови та Румунії, а через санкції — і транзит через Білорусь до Польщі та Прибалтики.

Обсяги автогазу було перерозподілено на внутрішній ринок, через що сталося різке зниження ціни на 40%. В результаті сталося затоварення та зниження завантаження заводів з переробки ПНГ.

У разі обмежень експорту нафтокомпанії змушені спрямовувати великі обсяги ПНГ на промислові смолоскипи. Але закон допускає спалювання лише 5% від видобутку. При наднормативному спалюванні застосовуються підвищуючі коефіцієнти штрафів - 25 і 100, а також стягується компенсація шкоди атмосферному повітрі.

Нагадаємо, ЄС готує шостий пакет санкцій проти Росії через війну, яку ця країна розв'язала проти України. Єврокомісія запропонувала поетапне запровадження ембарго на імпорт російської нафти до країн ЄС, оскільки надходження від такої торгівлі є одним із ключових джерел поповнення російського бюджету, що дозволяє країні-агресорові продовжувати війну проти України.

Плани ЄС запровадити нафтове ембарго по відношенню до Росії нині блокує лише Угорщина. Вона готова його підтримати за 18 млрд євро інвестицій.

У свою чергу, США готові послабити санкції проти Венесуели, щоб знизити залежність від російської нафти.