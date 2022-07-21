Россия возобновила работу газопровода "Северный поток-1"

В четверг, 21 июля, газ по "Северному потоку-1" снова начал поступать в Германию. До этого с 11 июля газопровод находился на техобслуживании.

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Об этом заявил представитель компании-оператора Nord Stream AG, пишет Spiegel.

Российский "Газпром" возобновил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток", который с 11 июля остановили для проведения ремонтных работ.

Отмечается, что объемы поставок газа составляют около 67 миллионов кубометров в сутки, то есть на том же уровне, что и до технического обслуживания. Это соответствует примерно 40% использования максимальной мощности.

Однако заявленные количества могут изменяться в течение дня при условии предварительного уведомления.

Но пока неясно, сколько газа Россия планирует транспортировать по трубопроводу. В Германии опасаются, что РФ может еще больше сократить объемы поставок газа, что окажет негативное влияние на экономику ФРГ.

В последнее время было опасение, что Россия может использовать объявленные ремонтные работы, чтобы навсегда остановить подачу газа в Германию.

Именно поэтому Германия возобновляет работу 16 неактивных электростанций на угле и нефти и продлит срок эксплуатации еще 11 электростанций, работающих на ископаемом топливе.

Напомним, в связи с сокращением поставок российского газа Германия введет дополнительные меры по экономии голубого топлива. Согласно плану правительства, в целях экономии газа должно быть сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии.