Росія відновила роботу газопроводу "Північний потік-1"

У четвер, 21 липня, газ по "Північному потоку-1" знову почав надходити до Німеччини. До цього з 11 липня газопровід перебував на техобслуговуванні.

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Про це заявив представник компанії-оператора Nord Stream AG, пише Spiegel.

Російський "Газпром" відновив постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік", який з 11 липня зупинили для проведення ремонтних робіт.

Зазначається, що обсяги постачання газу становлять близько 67 мільйонів кубометрів на добу, тобто на тому ж рівні, що й до технічного обслуговування. Це відповідає приблизно 40% використання максимальної потужності.

Проте заявлені кількості можуть змінюватися протягом дня за умови попереднього повідомлення.

Але досі неясно, скільки газу Росія планує транспортувати трубопроводом. У Німеччині побоюються, що РФ може ще більше скоротити обсяги постачання газу, що матиме негативний вплив на економіку ФРН.

Останнім часом було побоювання, що Росія може використати оголошені ремонтні роботи, щоб назавжди зупинити подачу газу до Німеччини.

Саме тому Німеччина відновлює роботу 16 неактивних електростанцій на вугіллі та нафті та продовжить термін експлуатації ще 11 електростанцій, що працюють на викопному паливі.

Нагадаємо, у зв'язку із скороченням постачання російського газу Німеччина введе додаткові заходи для економії блакитного палива. Згідно з планом уряду, з метою економії газу має бути скорочено використання газу в промисловості та для виробництва електроенергії.