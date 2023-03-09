Россияне повредили магистральную сеть Украины, но проблем с генерацией электроэнергии нет - Кудрицкий

Во время обстрела 9 марта россияне снова атаковали энергетические объекты Украины, но в целом по стране проблема с генерацией электроэнергии отсутствует.

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Об этом рассказал глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире телемаратона.

Кудрицкий подчеркнул, что врагам не удастся достичь своих целей, ведь энергосистема Украины не сколотила.

«К сожалению, во многих регионах есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Есть повреждения как тепловых станций, так и подстанций Укрэнерго, из-за чего в отдельных областях есть ограничение энергоснабжения. Мы уже работаем над возобновлением энергопитания всех наших регионов. В некоторых регионах это удастся довольно быстро, в некоторых – потребуется больше времени, поскольку разрушения очень значительны. Окончательная оценка нанесенного ущерба продолжается», - сообщил он.

Кудрицкий отметил, что в настоящее время импорт энергии из ЕС не нужен. Проблема же состоит в том, что россияне повредили магистральную сеть, по которой электричество доставляется в регионы.

Глава Укрэнерго заявил, что энергетики будут работать круглосуточно, а в наиболее пострадавших регионах вводятся графики отключений.

9 марта во время массированной ракетной атаки армии страны-агрессора РФ зафиксировано попадание в энергетическую инфраструктуру Ивано-Франковской области.

Кроме этого, по Украине пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК Энерго. Серьезно повреждено оборудование предприятий. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий и возобновление работы оборудования.