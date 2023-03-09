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Росіяни пошкодили магістральну мережу України, але проблем з генерацією електроенергії немає - Кудрицький
Під час обстрілу 9 березня росіяни знов атакували енергетичні об’єкти України, але в цілому по країні проблема з генерацією електроенергії відсутня.
Про це розповів очільник Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі телемаратону.
Кудрицький наголосив, що ворогам не вдасться досягти своїх цілей, адже енергосистема України не сколапсувала.
«На жаль, у багатьох регіонах є пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури. Є пошкодження як теплових станцій, так і підстанцій Укренерго, через що в окремих областях є обмеження енергопостачання. Ми вже працюємо над відновленням енергоживлення всіх наших регіонів. В деяких регіонах це вдасться досить швидко, в деяких – потрібно буде більше часу, оскільки руйнування дуже значні. Остаточна оцінка завданої шкоди ще триває», - повідомив він.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Кудрицький зазначив, що наразі імпорт енергії з ЄС не потрібен. Проблема ж полягає в тому, що росіяни пошкодили магістральну мережу, якою електрика доставляється до регіонів.
Очільник Укренерго заявив, що енергетики працюватимуть цілодобово, а в найбільш постраждалих регіонах запроваджуються графіки відключень.
9 березня під час масованої ракетної атаки армії країни-агресора РФ зафіксовано влучання в енергетичну інфраструктуру Івано-Франківської області.
Окрім цього, по Україні постраждали три теплоелектростанції ДТЕК Енерго. Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання.