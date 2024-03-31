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Категория
Энергетика
Дата публикации

Россияне снова ударили по энергетическим объектам: в "Укрэнерго" рассказали о последствиях

Россияне снова ударили по энергетическим объектам: в "Укрэнерго" рассказали о последствиях
Фото: Depositphotos

Из-за очередной ночной атаки армии страны-агрессора, целью которой были высоковольтные подстанции "Укрэнерго" в южном регионе, энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в Одессе и близлежащих районах.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Ночью россияне снова нанесли удар по энергетическим объектам. Целью были высоковольтные подстанции "Укрэнерго" в южном регионе", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что в результате повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в Одессе и близлежащих районах. При возрастании потребления их объем может увеличиваться.

В "Укрэнерго" добавили, что больше информации можно узнать на страницах местного облэнерго.

Кроме того, продолжают действовать ограничения потребления на Харьковщине и Кривом Роге.

"Ночью графики отключений не применялись. Но из-за роста потребления, а соответственно и нагрузки на энергосистему, днем, особенно в часы вечернего максимума, возможны отключения", - сообщили в пресс-службе.

Также украинцев призвали потреблять электроэнергию бережливо.

Вражеская атака в ночь на 31 марта

Напомним, в ночь на 31 марта враг запустил по Украине "шахеды" и ракеты, из-за чего произошло повреждение объектов критической инфраструктуры во Львовской и Одесской областях.

В частности, во Львовской области во время воздушной тревоги враг атаковал крылатыми ракетами тот же объект критической инфраструктуры, который был его целью 24 и 29 марта. Из-за обстрелов было разрушено админздание, также произошел пожар. В результате атаки погиб один человек.

По информации Министерства энергетики, враг атаковал несколько подстанций "Укрэнерго" в Одесской области. В результате одного из ударов от общей энергосистемы краткосрочно отключались ТЭЦ и более 170 тысяч потребителей. Обесточивались бытовые потребители в Одессе и области (они частично запитаны), а также прекращали генерацию объекты ВИЭ – две биогазовые станции и ветровая электростанция. По состоянию на утро остаются отключенными 10,5 тысяч потребителей. Также компанией "Укрэнерго" в регионе используются аварийные отключения.

Как позже сообщили в ДТЭК, по состоянию на 11:10 все жители Одесщины снова со светом – энергетики работали всю ночь, чтобы перезапитать линии и подать напряжение в дома людей.

В Минэнерго также сообщили, что в настоящее время дефицита электроэнергии в энергосистеме нет, энергосистема работает сбалансированно.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Ольга Колесниченко