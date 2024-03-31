Росіяни знову вдарили по енергетичних об’єктах: в "Укренерго" розповіли про наслідки

Через чергову нічну атаку армії країни-агресора, ціллю якої були високовольтні підстанції "Укренерго" в південному регіоні, енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м.Одеса та прилеглих районах.

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Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

"Вночі росіяни знову завдали удару по енергетичних об’єктах. Ціллю були високовольтні підстанції "Укренерго" в південному регіоні", - йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається, що внаслідок пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м.Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись.

В "Укренерго" додали, що більше інформації можна дізнатися на сторінках місцевого обленерго.

Крім того, продовжують діяти обмеження споживання на Харківщині та в Кривому Розі.

"Вночі графіки відключень не застосовувались. Але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення", - повідомили у пресслужбі.

Також українців закликали споживати електроенергію ощадливо.

Ворожа атака в ніч на 31 березня

Нагадаємо, в ніч на 31 березня ворог запустив по Україні "шахеди" і ракети, через що відбулись пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури у Львівській та Одеській областях.

Зокрема, на Львівщині під час повітряної тривоги ворог атакував крилатими ракетами той самий обʼєкт критичної інфраструктури, який був його ціллю 24 та 29 березня. Через обстріл була зруйнована адмінбудівля, а також сталася пожежа. Унаслідок атаки загинув один чоловік.

За інформацією Міністерства енергетики, ворог атакував кілька підстанцій "Укренерго" на Одещині. Внаслідок одного з ударів від загальної енергосистеми короткостроково відключались ТЕЦ та понад 170 тисяч споживачів. Знеструмлювалися побутові споживачі в Одесі та області (їх частково заживлено), а також припиняли генерацію об’єкти ВДЕ – дві біогазові станції та вітрова електростанція. Станом на ранок залишаються відключеними 10,5 тисячі споживачів. Також компанією "Укренерго" у регіоні застосовуються аварійні відключення.

Як згодом повідомили у ДТЕК, станом на 11:10 всі мешканці Одещини знову зі світлом - енергетики працювали всю ніч, щоб перезаживити лінії та подати напругу в домівки людей.

У Міненерго також повідомили, що наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає, енергосистема працює збалансовано.

Фото: ua.depositphotos.com