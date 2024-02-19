Сети АЗС повышают розничные цены на топливо

В последнюю неделю розничные сети из среднего и низкого ценового сегмента активно корректировали цены на топливо, реагируя на увеличение оптовых цен, вызванное ростом стоимости нефтепродуктов.

Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы "А-95".

Согласно анализу, средняя цена на бензин А-95 увеличилась на 0,23 грн за литр, достигнув отметки 51,08 грн/л, в то время как бензин А-95+ подорожал на 0,09 грн/л и стоит 54, 39 грн/л, а дизельное горючее выросло в цене на 0,25 грн/л, до 51,32 грн/л.

Наибольший рост цены на бензин А-95 зафиксирован в сети VostokGaz, где цена выросла на 1,50 грн/л, до 49,99 грн/л.

Цена на дизельное топливо больше всего выросла в сети ZOG, где она увеличилась на 1,50 грн/л.

Издание пишет, что значительные коррекции цен также произошли в национальных сетях. "Укрнафта" увеличила цены на А-95 и А-95+ на 0,50 грн/л, установив их на уровне 48,90 грн/л и 50,90 грн/л соответственно, в то время как цена на дизельное топливо осталась неизменной.

"БРСМ" подняла цены в Винницкой и Черкасской областях, увеличив среднюю стоимость А-95 на 0,46 грн/л до 48,60 грн/л, а на дизельное топливо - на 0,65 грн/л до 48,43 грн/л.

Также отмечается, что стоимость бензина и дизельного горючего в сети "Приват" выросла на 0,72 грн/л.

Один из импортеров топлива отмечает, что, несмотря на коррекции, себестоимость дизельного топлива, которая составляет почти 46 грн/л, требует большего роста розничных цен, чем наблюдается в настоящее время, особенно в условиях, когда в некоторых западных регионах нелегальные АЗС предлагают дизель по 45-46 грн/л.

В то же время сообщается, что премиум-сети продолжают внимательно следить за ценовой политикой конкурентов, наблюдая за уменьшением разрыва между ценовыми сегментами, что может побуждать их к более активным действиям на рынке в будущем.

Автогаз будет расти в цене из-за стачек польских аграриев

Рынок автомобильного газа всколыхнула новость о том, что польские аграрии 20 февраля планируют перекрыть все пункты пропуска на границе с Украиной включая узлы перегрузочных станций на железной дороге. Забастовка польских аграриев остановила падение цен на автогаз в оптовом сегменте и розницу, однако эксперты и участники рынка считают, что дефицита этого вида горючего ожидать не стоит.

"Физически горючего пока достаточно. Ажиотаж цен поддерживает сообщение о состоянии на границе. Однако если забастовка закончится через неделю, то ситуация стабилизируется. Стелла на АЗС по моему мнению будет оставаться низкой из-за очень слабого спроса", - считает Станислав Батраченко, совладелец группы “ Надежда” (Сеть АГЗС BVS)

Блокировка всех пограничных переходов с Польшей приведет к удорожанию этого вида топлива и у альтернативных поставщиков, включая румынских трейдеров. Это может отразиться и на ценах на АЗС.