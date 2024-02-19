Мережі АЗС підвищують роздрібні ціни на пальне

Протягом останнього тижня роздрібні мережі з середнього та низького цінового сегменту активно коригували ціни на пальне, реагуючи на збільшення оптових цін, спричинене зростанням вартості нафтопродуктів.

Про це повідомляє Еnkorr з посиланням на дані консалтингової групи "А-95".

Згідно з аналізом, середня ціна на бензин А-95 збільшилася на 0,23 грн за літр, досягнувши позначки 51,08 грн/л, в той час як бензин А-95+ подорожчав на 0,09 грн/л і коштує 54,39 грн/л, а дизельне пальне зросло в ціні на 0,25 грн/л, до 51,32 грн/л.

Найбільше збільшення ціни на бензин А-95 зафіксовано у мережі VostokGaz, де ціна зросла на 1,50 грн/л, до 49,99 грн/л.

Ціна на дизельне пальне найсильніше зросла у мережі ZOG, де вона збільшилася на 1,50 грн/л.

Видання пише, що значні корекції цін також відбулися у національних мережах. "Укрнафта" збільшила ціни на А-95 і А-95+ на 0,50 грн/л, встановивши їх на рівні 48,90 грн/л і 50,90 грн/л відповідно, тоді як ціна на дизельне пальне залишилася незмінною.

"БРСМ" підняла ціни у Вінницькій та Черкаській областях, збільшивши середню вартість А-95 на 0,46 грн/л, до 48,60 грн/л, а на дизельне пальне – на 0,65 грн/л, до 48,43 грн/л.

Також зазначається, що вартість бензину та дизельного пального в мережі "Приват" зросла на 0,72 грн/л.

Один з імпортерів палива зазначає, що незважаючи на корекції, собівартість дизельного пального, яка становить майже 46 грн/л, вимагає більшого зростання роздрібних цін, ніж спостерігається наразі, особливо в умовах, коли в деяких західних регіонах нелегальні АЗС пропонують дизель по 45-46 грн/л.

Водночас, повідомляється, що преміум-мережі продовжують уважно стежити за ціновою політикою конкурентів, спостерігаючи за зменшенням розриву між ціновими сегментами, що може спонукати їх до активніших дій на ринку в майбутньому.

Автогаз зростатиме в ціні через страйки польських аграріїв

Ринок автомобільного газу сколихнула новина про те, що польські аграрії 20 лютого планують перекрити усі пункти пропуску на кордоні з Україною включно з вузлами перевантажувальних станцій на залізниці. Страйк польских аграріїв зупинив падіння цін на автогаз в гуртовому сегменті та в роздріб, проте експерти та учасники ринку вважають що дефіциту цього виду пального очікувати не варто.

"Фізично пального поки достатньо. Ажіотаж цін підтримує повідомлення про стан на кордоні. Проте якщо страйк закінчиться через тиждень, то ситуація стабілізується. Стела на АЗС на мою думку буде залишатися низькою через дуже слабкий попит", - вважає Станіслав Батраченко, співвласник групи “Надежда” (Мережа АГЗС BVS)

Блокування усіх прикордонних переходів з Польщею призведе до здорожчання цього виду палива і в альтернативних постачальників, зокрема румунських трейдерів. Це може відобразиться і на цінах на АЗС.