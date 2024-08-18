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Ситуация с ядерной безопасностью на ЗАЭС ухудшается — МАГАТЭ

Запорізька АЕС. Фото: "Енергоатом"
Запорожская АЭС. Фото: "Энергоатом"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной электростанции ухудшилась после того, как беспилотник попал в путь по периметру станции 17 августа. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ.

"Безопасная ситуация на Запорожской АЭС в Украине ухудшилась после удара дроном по дороге вокруг периметра станции 17 августа", — говорится в сообщении.

Сообщается, что эпицентр взрыва расположен рядом с важными ставками для охлаждения и в 100 метрах от Днепровской линии электропередач, которая является единственной уцелевшей линией на 750 киловольт, что обеспечивает энергоснабжение Запорожской АЭС.

В МАГАТЭ подчеркнули, что жертв и повреждений оборудования АЭС не было, однако была повреждена дорога между двумя основными воротами станции.

Кроме того, эксперты организации отметили увеличение военной активности вблизи станции в течение этой недели.

Напомним, 11 июля начальник Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко сообщил, что российские кафиры организовали большой пожар на территории Запорожской АЭС, поджег в градирне большое количество автомобильных шин.

В то же время, экспертам Международного агентства по атомной энергии было отказано в доступе к внутренней части градирни Запорожской атомной электростанции, где произошел пожар.

"После осмотра эксперты запросили доступ к внутренней части градирни, в том числе на уровень распределения водяных форсунок, где, по их мнению, могло быть повреждение. Однако доступ туда они не получили", — сообщил замминистра энергетики.

Он подчеркнул, что в настоящее время МАГАТЭ не пришло к окончательным выводам о причинах пожара в градирне.

Автор:
Екатерина Краснодомская