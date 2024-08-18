Ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС погіршується - МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі повідомив, що ситуація з ядерною безпекою на Запорізькій атомній електростанції погіршилася після того, як безпілотник влучив у дорогу по периметру станції 17 серпня. Про це йдеться у повідомлені МАГАТЕ.

“Безпекова ситуація на Запорізькій АЕС в Україні погіршилася після удару дроном по дорозі довкола периметру станції 17 серпня”, - йдеться у повідомлені.

Повідомляється, що епіцентр вибуху був розташований поруч з важливими ставками для охолодження та за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач, яка є єдиною вцілілою лінією на 750 кіловольт, що забезпечує енергопостачання Запорізької АЕС.

У МАГАТЕ підкреслили, що жертв і пошкоджень обладнання АЕС не було, проте була пошкоджена дорога між двома основними воротами станції.

Окрім того, експерти організації відзначили збільшення військової активності поблизу станції протягом цього тижня.

Нагадаємо 11 липня начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що російські окупанти організували велику пожежу на території Запорізької АЕС, підпаливши в градирні велику кількість автомобільних шин.

Водночас експертам Міжнародного агентства з атомної енергії було відмовлено у доступі до внутрішньої частини градирні Запорізької атомної електростанції, де сталася пожежа.

"Після огляду експерти запитали доступ до внутрішньої частини градирні, зокрема на рівень розподілу водяних форсунок, де, на їхню думку, могло бути пошкодження. Проте доступу туди вони не отримали", - повідомив заступник міністра енергетики.

Він підкреслив, що наразі МАГАТЕ не дійшло до остаточних висновків щодо причин пожежі в градирні.