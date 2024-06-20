Гроссі розповів,чи планують росіяни перезапуск ЗАЕС та чому МАГАТЕ не може примусити РФ залишити станцію

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі влітку приїде до України та відвідає тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. Також він заявив про порозуміння з Росією щодо того, що перезапуску окупованої української ЗАЕС не буде.

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Про це він розповів у інтерв’ю Укрінформу.

За словами гендиректора МАГАТЕ, країна-терорист Росія не збирається виводити Запорізьку АЕС із експлуатації.

"Поки вони контролюють її, вони дають зрозуміти, що не планують виводити її з експлуатації. Тому ми порушували це питання. Ми обговорювали його. І під час мого останнього раунду технічних переговорів у Калінінграді було досягнуто чіткого розуміння в тому сенсі, що перезапуску або, точніше, негайного перезапуску не буде", - зауважив Гроссі.

Він додав, що МАГАТЕ наголошує окупантам "на необхідності проведення систематичної оцінки безпеки всього майданчика, станції та реакторів, перш ніж розглядати навіть можливість перезапуску".

МАГАТЕ лише слідкує за діями окупантів

Крім того МАГАТЕ розглядає питання закінчення терміну експлуатації ядерного палива на ЗАЕС. Щодо цього є контакт із українським ядерним регулятором та американською компанією Westinghouse, яка виробляє ядерне паливо. Але є “технічна дискусія" і з російською стороною.

За словами Гроссі, теоретично Росія може завантажити і власне паливо на ЗАЕС, нині він не знає, чи російська сторона збирається це зробити, але якщо це станеться, МАГАГЕ вважатиме цю дію “недійсною”.

"Ну, знову ж таки. Вони окупують те, що належить Україні. Тож будь-яка дія в цьому випадку теоретично є недійсною через цей первинний акт заволодіння", - підкреслює Гроссі.

Також він зазначив, що МАГАТЕ слідкує лише з технічної точки зору за діями росіян на ЗАЕС.

"Оскільки зараз там росіяни, то вони приймають оперативні рішення. Що ми робимо, так це дивимося на ці рішення з технічної точки зору. Чи безпечно це? Чи це небезпечно? І так далі. Тож ми не повторюємо щоразу: "Це не ваше". Це приймається як факт. З того моменту, як я кажу, що це – український ядерний об'єкт, зрозуміло, хто є власником цього об'єкта", - зазначив Гроссі.

Чому МАГАТЕ не може примусити РФ вийти із ЗАЕС

Гроссі заявив, що МАГАТЕ не має повноважень примусити Росію вивести свої війська із ЗАЕС для виконання своїх резолюцій.

"Знову ж таки, МАГАТЕ не має повноважень для примусового виконання резолюцій, а тим більше резолюцій, які передбачають застосування військової сили – оскільки те, що ви кажете мені, означає, що ми повинні вигнати людей із Запорізької атомної електростанції, а це виходить за рамки повноважень МАГАТЕ", - підкреслив Гроссі, додавши, що жодна міжнародна організація не має змоги примусити окупантів залишити ЗАЕС.

Свавілля російських окупантів на ЗАЕС

Російські війська захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, зокрема мінували територію станції, не допускали до роботи кваліфікований персонал, ведуть обстріли з території об’єкта тощо.

Попри те, що з вересня 2022 року на ЗАЕС постійно перебувають представники МАГАТЕ, росіяни не припиняють злочинних дій i не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон станції.

Тож, ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції останнім часом лише погіршується. До прикладу, 2 травня українська розвідка підтвердила, що росіяни використовували дрони-камікадзе над ядерними реакторами ЗАЕС. Крім того, з літа 2023 року територію захопленої атомної електростанції росіяни почали використовувати для тренувань пілотів fpv-дронів.

А нещодавно експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувала вибух на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС - вибухнула міна поряд зі ставком-охолоджувачем.

Раніше лідер країни-агресора РФ Володимир Путін попередив Міжнародне агентство з атомної енергії, що Кремль планує перезапустити Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під російською окупацією. Це значно підвищує ризики інциденту на найбільшій атомній станції Європи.

У Міністерстві енергетики України з посиланням на очільника відомства Германа Галущенка заявили, що на ЗАЕС немає ліцензованого персоналу, який міг би запустити її в роботу. Галущенко зазначив, що ліцензію на експлуатацію станції мають виключно українські фахівці, яких російські загарбники наразі не допускають на ЗАЕС.